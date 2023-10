Alibaba, il colosso cinese indagato per spionaggio dagli 007 belgi

I servizi di sicurezza belgi stanno monitorando le operazioni dell’azienda cinese per l'utilizzo di software che raccolgono informazioni economiche sensibili. Il gigante del commercio online non sarebbe l'unico sotto osservazione

Alibaba è sotto il mirino dei servizi di sicurezza belgi. Secondo il Financial Times , l'intelligence belga sta monitorando il principale hub logistico che il colosso cinese gestisce nell'aereoporto di Liegi, in Belgio. La società ha negato quasiasi illecito.

Informazioni sensibili a rischio

I servizi di sicurezza belgi stanno monitorando le operazioni dell’azienda cinese per l'utilizzo di software che raccolgono informazioni economiche sensibili. Alibaba ha firmato un accordo con il Belgio nel 2018 per aprire l'hub di Liegi, il quinto aeroporto cargo più grande d'Europa, investendo 100 milioni di euro. L’hub è gestito dalla società Cainiao, sussidiaria del gruppo Alibaba. Secondo quando dichiarato al Financial Times, l'intelligence belga è al lavoro per individuare "possibili attività di spionaggio e/o interferenza" condotte da entità cinesi "tra cui Alibaba". La multinazionale non sarebbe dunque la sola sotto osservazione.