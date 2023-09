Usa, Camera approva legge che rinvia shutdown di 45 giorni. Ora Senato

La Camera bassa del Congresso ha approvato a larghissima maggioranza la proposta dello speaker repubblicano McCarthy, che prevede altri 45 giorni di trattative prima di andare in bilancio provvisorio. Nel testo non ci sono riferimenti agli aiuti all’Ucraina: la Casa Bianca, in pressing sui democratici per votare la legge, si aspetta rientrino in “misure separate”, come ha dichiarato alla Cnn un funzionario dell’amministrazione Biden ascolta articolo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di Mondo Lo shutdown sembra più lontano. La Camera degli Stati Uniti ha approvato la proposta dello speaker repubblicano Kevin McCarthy, che eviterebbe lo shutdown alla mezzanotte negli States (cioè le 6 di mattina in Italia) permettendo di guadagnare 45 giorni per trovare un possibile accordo sulla legge di spesa. Adesso la misura deve essere approvata anche alla Camera alta del Congresso, il Senato, dove i democratici, che hanno votato alla Camera per la proposta dello speaker, hanno la maggioranza.

L’assenza dell’Ucraina e il ruolo di Biden Nel testo della proposta di Kevin McCarthy, votata a larga maggioranza dai democratici, sembrano essere assenti gli aiuti all'Ucraina. Questo era un punto critico per il partito di Joe Biden che però, alla fine, ha dovuto cedere. La misura provvisoria è passata con 335 voti a favore e 91 contrari e l’unico deputato democratico ad aver votato contro è stato Mike Quigley dell'Illinois. In quest’approvazione ha giocato un ruolo certamente importante Joe Biden: come ha riferito una fonte dell’amministrazione Usa alla Cnn, il presidente avrebbe chiesto ai deputati democratici di sostenere la legge tampone proposta dallo speaker della Camera McCarthy per evitare lo shutdown. La misura "mantiene aperto il governo federale, prevede aiuti in caso di calamità e non contempla forti tagli ai programmi dell'amministrazione", ha spiegato il funzionario. Quanto al sostegno all'Ucraina, la Casa Bianca si aspetta che lo speaker li inserisca "in misure separate". "La Russia ha sbagliato ma sugli aiuti all'Ucraina dobbiamo individuare un piano, una strategia. E la Casa Bianca deve condividerlo con noi", ha detto McCarthy. leggi anche Senato Usa, accordo bipartisan contro lo shutdown fino al 17/11

Cosa succede con lo shutdown? Negli ultimi anni uno dei pericoli più frequenti per il bilancio degli Stati Uniti è il cosiddetto shutdown, che scatta quando gli stanziamenti intermedi o per l’intero anno non vengono convertiti in legge. Il periodo di tempo in cui non vengono emessi tali soldi viene indicato come “deficit di finanziamento”: in questo lasso di tempo il governo federale è costretto ad avviare una chiusura delle attività interessate che va a coinvolgere il personale non di emergenza e la riduzione delle attività e dei servizi delle agenzie. A rimetterci sono soprattutto i dipendenti dei parchi, della Nasa e delle varie agenzie di ricerca, costretti a rimanere a casa. Anche i sistemi delle forze dell’ordine e dei trasporti possono subire profondi ritardi e disservizi. Anche la diplomazia all’estero può risentire degli effetti del blocco del bilancio. leggi anche Usa, Biden tra gli operai in sciopero: "Meritate un grande aumento"