Senato Usa, accordo bipartisan contro lo shutdown fino al 17/11

Gli Stati Uniti sono sul baratro del loro 22esimo shutdown in 50 anni. Ieri i leader del Senato americano hanno annunciato un piano bipartisan per un provvedimento di spesa che eviterebbe lo shutdown per sette settimane, mantenendo gli attuali livelli di spesa sino al 17 novembre, con 6 miliardi per l'Ucraina e altrettanti per le calamità naturali ma senza ulteriori fondi per il confine. C'e' l'impegno di tutti i 100 senatori per un ok rapido, ma resta l'incognita della Camera, dove i trumpiani premono per uno shutdown e hanno minacciato una mozione per destituire lo speaker Kevin McCarthy se collaborerà con i dem.

Biden: "Chiedono mio impeachment perché vogliono lo shutdown"



Lo shutdown, ovvero il blocco delle delle attività amministrative negli Stati Uniti previsto dall'Antideficiency Act, si verifica quando il Congresso non approva la legge che rifinanzia le attività amministrative federali. Nei giorni scorsi il presidente Joe Biden ai margini di un evento per una raccolta fondi, aveva attaccato i repubblicani affermando che "chiedono il mio impeachment perché vogliono lo shutdown". Dichiarazioni che si rivolgevano alla decisione dello speaker della Camera, il repubblicano Kevin McCarthy, di dare il via libera all'indagine per la messa in stato di accusa del presidente Usa.