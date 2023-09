Usa, si ribalta pullman della scuola: un morto e diversi feriti

Almeno un morto e numerosi feriti. È questo il primo bilancio del ribaltamento di uno dei sei pullman noleggiati dalla Farmingdale High School, nello Stato di New York, per il viaggio della banda musicale studentesca. Sul bus che si è capovolto viaggiavano almeno 45 persone, secondo quanto riporta la Cbs. Non sono stati forniti al momento altri dettagli sulla dinamica dell'accaduto, col numero delle vittime che, tuttavia, si teme possa aumentare col passare delle ore.