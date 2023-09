Usa, McCarthy lancia indagine per l'impeachment del presidente Biden

Lo speaker repubblicano della Camera ha annunciato l’apertura di un procedimento sui presunti coinvolgimenti del presidente nelle attività all'estero del figlio Hunter. Dubbi sul quorum di 218 voti: rischio defezioni. Il portavoce della Casa Bianca: "I repubblicani della Camera hanno indagato sul presidente per nove mesi e non hanno trovato alcuna prova di illeciti"

"Impeachment per Joe Biden". Lo speaker della Camera Usa, il repubblicano Kevin McCarthy, ha annunciato di aver ordinato l'apertura di un'indagine formale contro il presidente degli Stati Uniti in merito a presunte complicità legate agli affari esteri del figlio Hunter. Tra i reati evocati abuso di potere, ostruzione della giustizia e corruzione. Immediata la reazione della Casa Bianca che ha bollato la decisione come "estremismo politico. I repubblicani della Camera hanno indagato sul presidente per nove mesi e non hanno trovato alcuna prova di illeciti".

In una dichiarazione a Capitol Hill, il numero uno della Camera - eletto lo scorso gennaio - ha accusato il presidente di aver "mentito al popolo americano sugli affari esteri della propria famiglia". McCarthy ha poi sostenuto che le indagini parlamentari condotte finora hanno trovato elementi sufficienti per aprire l'inchiesta formale per l'impeachment. Per avviare l'indagine sono però necessari 218 voti e dubbi emergono sul raggiungimento del quorum per il rischio di defezioni da parte di alcuni deputati repubblicani, che si sono detti "scettici". Secondo i calcoli per raggiungere il quorum richiesto lo speaker della Camera può permettersi di perdere non più di 5 voti.

Sondaggio Cnn: per 61% Biden fu coinvolto negli affari del figlio

Secondo un sondaggio della Cnn, il 61% degli americani ritiene che Biden quando era vicepresidente sia stato in qualche modo coinvolto negli affari di suo figlio Hunter in Ucraina e in Cina. Il 42% degli americani pensa che il presidente abbia agito in modo illegale, mentre il 18% è convinto che le sue azioni non abbiano rispettato gli standard etici ma non siano state illegali.

Verso l'incriminazione di Hunter Biden

È poi di pochi giorni fa la notizia che il procuratore speciale David Weiss intende chiedere a un gran giurì di incriminare Hunter Biden prima del 29 settembre per il possesso illegale di un'arma, acquistata mentendo sull'uso e la dipendenza dalla droga. Il figlio di Biden aveva raggiunto un accordo con l'accusa per un patteggiamento che comprendeva questo reato e quelli di evasione fiscale, evitando il carcere, ma la giudice Maryellen Noreika, nominata all'epoca da Trump, ha bocciato l'intesa all'ultimo. Se sarà confermata la data dell'incriminazione il processo ad Hunter avverrebbe in piena campagna elettorale.