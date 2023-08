Usa, pene corporali nelle scuole di alcuni Stati: l'inchiesta del Wp

Come riporta la testata, in più di 15 Stati gli insegnanti ricorrono ancora alle pene corporali per punire i bambini in classe. Secondo uno studio, le vittime di questa pratica sono soprattutto studenti disabili, afroamericani e ispanici. Nell'ultimo anno scolastico, solo in Mississippi, si sono registrati più di 3.800 episodi

Nelle scuole di oltre quindici Stati negli Usa vengono utilizzate punizioni corporali per punire gli alunni. A confermarlo è un articolo pubblicato sul Washington Post che sottolinea come questa pratica sia ancora ampiamente sfruttata dagli insegnanti di alcuni istituti e asili americani. Secondo il quotidiano statunitense, nel 2021 un bambino di 4 anni è stato picchiato per aver parlato durante il pisolino in Louisiana, mentre nel 2018 in Mississippi una bambina di 8 anni è stata vittima di un pestaggio che le ha provocato una frattura al dito, solo per aver parlato in classe.