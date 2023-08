Incendi Hawaii, quasi 100 morti. Indagini sui sistemi d’allarme. FOTO

6/10 ©IPA/Fotogramma

Insieme al numero delle vittime, quindi, crescono anche rabbia, dolore e polemiche sulla mancata prevenzione e sulla cattiva gestione dell'emergenza, che hanno portato all'apertura dell'inchiesta ufficiale. Sotto accusa in particolare la mancata attivazione del sistema di allarme, con 400 sirene (di cui 80 a Maui) rimaste in silenzio mentre il fuoco avanzava rapido e feroce. Non sono arrivati neppure gli sms perché è crollata la copertura telefonica e molti hanno saputo degli incendi dalla gente in fuga o dalla comparsa improvvisa delle fiamme a due passi da casa