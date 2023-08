Giappone, tifone Lan si abbatte sulla costa del Pacifico

Piogge alluvionali e mareggiate sono attese nel Paese nipponico. Il tifone che si abbatterà sulla costa nelle prossime 24 ore è di eccezionale intensità con raffiche di vento fino a 200 km orari. Il fenomeno è in intensificazione, sono previste evacuazioni e la cancellazione di treni e aerei

Il tifone Lan, atteso per il 15 agosto sul Giappone, ha già colpito le comunità lungo la costa del Pacifico con forti piogge e mareggiate. Le autorità hanno diramato un’allerta per possibili frane e inondazioni.

Lan, dove si trova in questo momento

Lan è posizionato a 260 chilometri a sud-est di Capo Shionomisaki, nella penisola di Kii, con raffiche fino a 198 km/h. Nella tarda mattinata di oggi, un comune della regione di Wakayama ha iniziato a invitare gli anziani e le persone fragili a prendere in considerazione l'evacuazione dalle loro case recandosi in appositi rifugi pubblici.

Cancellazione di treni e aerei

Saranno cancellati alcuni servizi di trasporto pubblico compresi alcuni 'Shinkansen', i treni veloci, in particolare nelle regioni circostanti Osaka e Nagoya sull'isola di Honshu. Disagi annunciati per i molti giapponesi che in questi giorni godono tradizionalmente delle vacanze di 'obon' spostandosi da una città all'altra.