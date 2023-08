Australia, passeggero disturbatore fa rientrare volo intercontinentale

Le bizze di un passeggero hanno costretto un aereo della Malaysia Airlines a tornare allo scalo di Sydney due ore dopo il decollo. Nessun passeggero ha riportato danni, ma per operare l'arresto gli occupanti dell'aereo, compreso l’equipaggio, sono stati evacuati

Le autorità australiane hanno arrestato un uomo che per i suoi comportamenti ha costretto un aereo della Malaysia Airlines diretto a Kuala Lumpur a tornare allo scalo di Sydney dopo due ore dalla partenza. Il volo MH122 era decollato dalla città australiana all'1,40 dove è nuovamente atterrato alle 3,47.

Passeggeri evacuati

L'aerolinea ha informato che l'inversione di rotta è stata causata dalle bizze di un passeggero, un uomo di 45 anni, che è stato preso in consegna dalla polizia federale australiana allo scalo di Sydney. Nessun passeggero ha riportato danni, ma per operare l'arresto gli occupanti dell'aereo, equipaggio compreso, sono stati evacuati.

Cancellazioni e ritardi

L'imprevisto ha provocato numerosi disagi all'aeroporto australiano con la cancellazione di 32 voli domestici, 16 in arrivo e altrettanti in partenza, e con ritardi fino a 90 minuti per gli altri voli interni.