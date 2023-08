Russia Cina, esercitazioni militari congiunte nell'Oceano Pacifico

Mondo

Secondo il media indipendente Novaya Gazeta 'le nuove leggi della Duma facilitano l'arruolamento dei cittadini'. Le modifiche comprendono anche l'ampliamento dell'età di leva nonché l'innalzamento delle multe per chi non si presenta davanti alla commissione di leva

Andrei Kartapolov, coautore degli emendamenti, ha già definito i cambiamenti "sensibili", e ha detto che sono stati scritti "per la mobilitazione generale": "Questa legge è scritta per una grande guerra, che già si sente"