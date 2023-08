Polonia-Bielorussia, Varsavia schiera altri 2 mila militari al confine

La Polonia conferma il dispiegamento di altri 2mila militari al confine con la Bielorussia Nel pieno delle tensioni diplomatiche con Minsk. "Non si tratterà di mille rinforzi, ma di 2mila militari", ha detto all'agenzia Pap il vice ministro dell'Interno polacco, Maciej Wasik, dopo le notizie emerse nei giorni scorsi. "La decisione è stata presa dal Comitato di sicurezza". ( GUERRA UCRAINA-RUSSIA, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA )

"Pronti a rafforzare sanzioni Ue a Minsk"

Non solo. In un comunicato congiunto, i ministri degli Esteri di Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania, davanti al persistere delle "repressioni in Bielorussia", delle "violazioni del diritto internazionale" e alla "strumentalizzazione della migrazione" o altri crimini, hanno assicurato di voler continuare a isolare il regime criminale e illegittimo di Lukashenko e a rafforzare le sanzioni mirate e settoriali dell'Ue nei suoi confronti". "In questo momento particolarmente doloroso della storia bielorussa", hanno aggiunto, "continuiamo a stare dalla parte del suo popolo" e "crediamo in una Bielorussia democratica, indipendente e sovrana, tanto quanto crediamo nella vittoria dell'Ucraina".