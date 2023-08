Incendi alle Hawaii: almeno 6 morti a Maui

"Molte strutture sono state distrutte, rase al suolo", racconta il sindaco della contea. Intanto, più di 2.000 persone si sono spostate nei rifugi. In alcune aree è impossibile entrare in contatto con i servizi di emergenza e ci sono gravi disagi alla rete elettrica. I roghi sono incendi boschivi senza precedenti, con le fiamme alimentate dai venti dell'uragano Dora, che soffiano con raffiche fino a 200 km/h

Sono almeno 6 i morti accertati nell'incendio che sta distruggendo l'isola di Maui, alle Hawaii. Il bilancio viene tracciato dal sindaco Richard Bissen Jr, che racconta: "Molte strutture sono state distrutte, rase al suolo". Intanto, più di 2.000 persone si sono spostate nei rifugi. Diversi abitanti della zona, però, "non sono stati rintracciati, nel senso che sono nelle loro auto e non sono entrati nel rifugio vero e proprio", ha aggiunto il sindaco. In migliaia sono rimasti senza elettricità e in alcune aree è impossibile entrare in contatto con i servizi di emergenza.

Fiamme alimentate dai venti dell'uragano Dora

I roghi che sono divampati a Maui sono incendi boschivi senza precedenti, con le fiamme alimentate dai venti dell'uragano Dora, con raffiche fino a 200 km/h. "Quando dobbiamo affrontare gli uragani e le loro conseguenze, in genere si tratta di forti piogge e inondazioni. Il fatto che vi siano incendi boschivi in diverse aree come risultato indiretto di un uragano è senza precedenti. È qualcosa che lo stato di Hawaii e i suoi abitanti non avevano mai sperimentato", ha detto alla Cnn la vice governatrice, Sylvia Luke. Sempre secondo quanto riportato da Luke, la rete ospedaliera di Maui è stata "sommersa" da pazienti che hanno riportato ustioni o inalazione di fumo. "Siamo già in contatto con altre reti ospedaliere per alleggerire il carico", ha aggiunto. Inoltre “il 911 non funziona. I servizi di telefonia mobile non funzionano (...) e questo è parte del problema. La Contea di Maui non può comunicare con i residenti", ha dichiarato ancora. La situazione è "molto seria e drammatica”.

"La gente si butta in acqua"

Intanto, di fronte all'imperversare degli incendi, "la gente si butta in acqua per evitare le fiamme", ha dichiarato a Hawaii News Now il generale Kenneth Hara, un alto funzionario militare dello Stato delle Hawaii. E la Guardia Costiera ha dichiarato di aver salvato 12 persone dalle acque al largo di Lahaina e di stare inviando navi a Maui.