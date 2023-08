Parigi, rapina alla gioielleria Piaget: bottino tra i 10 e 15 milioni

Grosso colpo nella celebre gioielleria Piaget di Parigi: si tratterbbe di un bottino stimato tra i "10 e i 15 milioni di euro", riferisce la procura locale. Situata in rue de la Paix, tra Place Vendome e l'Opéra, nel cuore della Capitale francese, la gioielleria Piaget è stata rapinata oggi, all'ora di pranzo, da tre malviventi che hanno preso la fuga con un bottino stimato tra i 10 e i 15 milioni di euro, riferiscono fonti della polizia e della procura di Parigi citate dalla France Presse, aggiungendo che durante il colpo milionario non ci sono stati feriti. L'inchiesta per "furto a mano armata in banda organizzata e sequestro in banda organizzata" è stata affidata dalla procura di Parigi alla Brigade de répression du banditisme (Brb).Un quartiere noto in tutto il mondo. Secondo quanto scrive Le Figaro, i rapinatori, che hanno fatto irruzione con una pistola, sarebbero due uomini e una donna

Un quartiere noto in tutto il mondo

Nota nel mondo intero per la bellezza dei suoi palazzi e la colonna napoleonica fatta erigere sul modello della colonna Traiana a Roma, la zona intorno a Place Vendome e rue de la Paix è tra i luoghi più emblematici e frequentati di Parigi, sede di numerose gioiellerie e negozi di lusso oltre che del celeberrimo Hotel Ritz, recentemente restaurato, e del ministero della Giustizia. Il 29 aprile scorso, sempre nella stessa zona, era stata rapinata una boutique di Bulgari, mentre risale al 21 luglio la violenta rapina in casa di Gianluigi Donnarumma e la compagna Alessia Elefante in avenue Montaigne.