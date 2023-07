Crisi in Myanmar, nel cuore della guerra negata

Il reportage di Stuart Ramsey di Sky News dall'unico ospedale d'emergenza nella giungla ascolta articolo

Forse non è un caso che George Orwell, il più grande inventore di distopie letterarie, abbia vissuto a lungo in Birmania, l’attuale Myanmar. Perché l’ex colonia britannica, l’unica a non essere mai entrata nel Commonwealth, ha una storia che si può riassumere in una lunga successione di lotte tra la dittatura e le rivendicazioni democratiche. E con la continua sconfitta di quanti sperano in un futuro migliore per un paese dalla bellezza leggendaria, sotto il continuo giogo di una spietata giunta militare.

La storia La storia inizia durante Seconda guerra mondiale, ma il definitivo colpo di stato che porta i militari al potere è del 1962. Poi nell’88, a seguito della rivolta studentesca. Nel 1990 si volgono le prime elezioni democratiche che portano alla ribalta Aung San Suu Kyi, la Lady, figlia del primo presidente birmano. È una breve vittoria, perché la giunta rovescia il governo, arresta la leader e la incarcera. La Lady riceve il Nobel per la Pace nel ‘91. Scarcerata quattro anni dopo, continua la sua battaglia per la democrazia in Myanmar, come viene ribattezzato il paese. Nel 2010 si tengono nuove elezioni che però vengono boicottate per la totale mancanza dei minimi requisiti democratici, anche se il governo avvia una serie di riforme per andare incontro alle istanze dell’opposizione. Le successive consultazioni, nel 2012, confermano l’ampio consenso del partito di Aung San Suu Kyi. Poi, di nuovo, nel 2015, la vittoria della Lega Nazionale per la Democrazia.