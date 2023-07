Cina, fermata donna che viaggiava con 5 serpenti addosso

Il contrabbando dei rettili

Si trattava di serpenti mais (Elaphe guttata), una specie che può raggiungere una lunghezza di 182 centimetri e sono innocui per gli esseri umani. Questa caratteristica li rende una delle specie più popolari per l'allevamento domestico come animali da compagnia, per questo venduti illegamente. I rettili sono stati successivamente consegnati alle autorità competenti dal dipartimento doganale. Non è stato specificato se la viaggiatrice abbia ricevuto qualche tipo di sanzione per il suo tentativo di contrabbando di serpenti.