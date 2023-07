UK, uomo trova un serpente vivo nei broccoli

Fobia per i serpenti

"È stato davvero spaventoso. Non sono bravo con i serpenti", ha detto il signor Linton, padre di tre figli. "È una fortuna che non abbia lasciato i broccoli in cucina, altrimenti sarebbe uscito e andato chissà dove. Il rettile che è un “serpente scala” è stato successivamente portato allo zoo di Dudley. Il 63enne ha detto che gli è stato offerto un risarcimento, ma ora sta spingendo per ottenere di più. L'importo offertogli da Aldi, spiega, non lo compensa per il rischio corso per il figlio disabile e la suocera che soffre di alcune patologie. In aggiunta, poi, Neville ha spiegato di avere una vera e propria fobia per i serpenti, dunque c’è da valutare anche l’impatto emotivo della vicenda.