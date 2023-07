Maltempo ad Amsterdam, cancellati 300 voli all'aeroporto di Schiphol

Tra le 9 e le 11 di questa mattina non sono ammessi atterraggi, ma solo autorizzati i voli in partenza. Secondo gli addetti dell'aeroporto l'emergenza legata al maltempo potrebbe protrarsi fino alle 15

A causa di una forte tempesta che si è abbattuta sui Paesi Bassi, l'aeroporto di Schiphol, ad Amsterdam, ha cancellato tutti i voli in arrivo, al momento sono circa 300. L'emergenze per il maltempo era prevista dalla giornata di ieri

I voli cancellati per il maltempo

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, tra le 9 e le 11 di questa mattina non sono ammessi atterraggi, ma solo autorizzati i voli in partenza. Secondo gli addetti dell'aeroporto l'emergenza legata al maltempo potrebbe protrarsi fino alle 15. Problemi simili sono stati riscontrati nello stesso scalo nel gennaio 2018. Klm ha cancellato 207 voli e i passeggeri saranno imbarcati sui voli successivi. Anche EasyJet ha previsto interruzioni. Al momento regolare l'attività di Transavia. L'aeroporto ha consigliato ai viaggiatori di consultare il sito web dell’aeroporto per informazioni aggiornate. Regolare anche l'attività negli aeroporti di Rotterdam, The Hague e Eindhoven.