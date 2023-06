Variety: "Madonna posticipa il suo tour a causa di problemi di salute"

Spettacolo

La regina del pop è in cerca dei look da proporre al pubblico per il tour mondiale con cui celebrerà i suoi quarant'anni di carriera. Nel grande revival rivedremo anche qualche vecchio hairstyle? Vista la gran quantità di tinte e acconciature sfoggiate dalla popstar negli anni, la scelta potrebbe rivelarsi davvero ardua a cura di Vittoria Romagnuolo

Nuovo tour, nuovo taglio di capelli, o almeno è questo ciò che i fan hanno pensato quando hanno potuto apprezzare via social l'ultimo cambio di look di Madonna che si è mostrata online, su Instagram Story, con un nuovo haistyle corto. Lavoro di forbici o rimozione delle extension? Non è dato sapere molto di più per ora se non che la ricerca del nuovo look è legata al Celebration Tour che toccherà anche l'Italia il prossimo novembre