Giappone, 15 ciliegie pregiate vendute all'asta per 3.200 euro

Una scatola contenente 15 ciliegie pregiate in Giappone è stata battuta alla prima asta della stagione per 500.000 yen, l'equivalente di 3.200 euro, nella prefettura settentrionale di Aomori, un segnale di buon auspicio per gli agricoltori locali, sebbene inferiore al prezzo pagato nel 2022. Le ciliegie di alta fascia 'Juno heart', sono conosciute per le dimensioni più grandi, e per rientrare negli standard devono misurare più di 2,8 centimetri di diametro e avere un contenuto di zucchero di 20 gradi.