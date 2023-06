Terremoto a Tonga, sisma di magnitudo 5.1

La scossa, come riferito dall'EMSC, è avvenuta a una profondità di 2 km. Al momento non sono segnalati danni o vittime

Un terremoto di magnitudo 5,1 ha colpito il sud di Tonga, arcipelago nell'Oceano Pacifico. Il sisma è avvenuto intorno alle 19 di oggi, domenica 18 giugno, in Italia, che corrispondono alle 6 del mattino successivo secondo ora locale. A riferirlo è il Centro Sismologico Mediterraneo Europeo (EMSC). Il terremoto ha colpito ad una profondità di 2 km e si è verificato a distanza di poche ore da un'altra scossa di magnitudo 5,7 nella stessa regione. In un primo momento l'EMSC aveva riferito una magnitudo pari a 5,6 a una profondità di 8 km, dati poi rettificati. Al momento non sono segnalati danni o vittime.