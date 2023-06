Usa, violento tornado in Texas: almeno 3 morti e 100 feriti

La situazione a Perryton

Il tornado, in particolare, si è abbattuto su Perryton, cittadina di circa 8.000 abitanti. In un video, girato grazie ad un drone "cacciatore di tempeste" sono stati mostrati diversi edifici, tra cui anche case mobili, distrutti o danneggiati, oltre ad alberi sradicati e veicoli completamente ribaltati. Alla Abc News ha rilasciato un’intervista il capo dei vigili del fuoco di Perryton, Paul Dutcher, confermando i tre decessi e il centinaio di persone scurate negli ospedali locali con ferite di diverso grado. Tra loro, alcuni pazienti sono stati trasferiti in centri traumatologici della zona. Intanto in Colorado, Oklahoma, Arkansas e Florida gli esperti hanno previsto la presenza di tornado e temporali forti. Per questo motivo è stato lanciato un allarme meteo.