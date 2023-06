Senzatetto afroamericano ucciso a New York, incriminato ex marine

In un video choc di tre minuti e mezzo si vede il militare bloccare con una presa al collo il 30enne che, secondo le ricostruzioni, è rimasto schiacciato per una quindicina di minuti

Un gran giurì di New York ha votato per incriminare Daniel Penny, ex marine statunitense, accusato di aver ucciso lo scorso maggio su un vagone della metro un senzatetto afroamericano, Jordan Neely. Il 30enne, che soffriva di disturbi mentali, era stato soffocato da Penny, 24 anni. La scena era stata ripresa da altri passeggeri.

La vicenda

L'ex marine ha affermato che non aveva intenzione di uccidere Neely e di aver agito per difendere se stesso e gli altri passeggeri del treno. I testimoni hanno raccontato che il senzatetto non aveva minacciato né aggredito nessuno prima che Penny intervenisse. Nel video choc di tre minuti e mezzo si vede il marine bloccare con una presa al collo il 30enne che, secondo le ricostruzioni, è rimasto schiacciato per una quindicina di minuti.