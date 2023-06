Francia, bambina di 11 anni uccisa a colpi di pistola da un vicino

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Una bambina di 11 anni è stata uccisa da un suo vicino di casa a colpi di pistola. È successo nella serata di ieri, 10 giugno, a Plonevez-du-Faou, Finistère, nella regione francese della Bretagna. Anche il padre della vitima, ha spiegato il procuratore di Quimper Carine Halley, è stato colpito dall'aggressore, rimanendo gravemente ferito. Le Figaro scrive che i due si trovavano nel giardino di casa quando un uomo di 71 anni - già arrestato dalle forze dell'ordine in quanto sospettato - ha aperto il fuoco contro di loro. In custodia anche sua moglie. L'episodio di violenza arriva solo pochi giorni dopo l'attacco in cui un uomo, ad Annecy, ha accoltellato sei persone - quattro bambini e due adulti - in un parco giochi.