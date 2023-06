Haiti, alluvione e inondazioni: 42 morti e almeno 11 dispersi

Migliaia di case inondate, almeno 42 morti, 11 dispersi e 85 feriti. È il tragico bilancio dei danni provocati finora dalle piogge torrenziali che hanno colpito Haiti nel fine settimana, come riferito dall'Agenzia della protezione civile del Paese. Un bilancio che si aggrava considerando che sono oltre 13 mila le persone sfollate, dopo il traboccamento dei fiumi e le frane causate dalle piogge. Lo riferiscono media internazionali. "Il mio governo, di concerto con le istituzioni nazionali e internazionali, sta adottando misure urgenti per soddisfare le richieste dell'ora", ha twittato il primo ministro haitiano Ariel Henry.

Rischi per ulteriori inondazioni

Intanto, squadre di emergenza e organizzazioni umanitarie sono state mobilitate per aiutare le persone colpite dalle alluvioni. Il World Food Programme ha fatto sapere in un tweet che nelle prossime ore inizieranno a "a fornire pasti caldi agli sfollati" e a mobilitare "razioni pronte da mangiare e cibo secco". La situazione ad Haiti potrebbe peggiorare nel caso in cui le piogge continuino anche nei prossimi giorni. Un rischio concreto, questo, per l'Ufficio delle Nazioni Unite, che ha avvisato come "i terreni impregnati d'acqua non saranno in grado di prevenire ulteriori inondazioni". Sempre secondo le Nazioni Unite, le forti piogge hanno colpito 37.000 persone e hanno provocato 13.400 sfollati. La città di Leogane, situata a 40 chilometri a sud-ovest della capitale Port-au-Prince, è stata particolarmente colpita, con danni causati da tre fiumi allagati e almeno 20 morti.