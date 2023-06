Elezioni Usa 2024, Mike Pence presenta la candidatura alla Casa Bianca

L'ex vice presidente degli Stati Uniti ha consegnato i documenti neccesari alla sua discesa in campo alla Federal Election Commission, aprendo così la sfida con il suo ex capo Donald Trump. Annuncerà formalmente la sua campagna da Des Moines, Iowa, mercoledì prossimo, nel giorno del suo 64esimo compleanno

L'ex vice presidente degli Stati Uniti Mike Pence è sceso in campo nelle elezioni presidenziali del 2024, pronto a sfidare l'ex inquilino alla Casa Bianca Donald Trump come candidato repubblicano. Pence, che ha depositato i documenti presso la Commissione elettorale federale, darà l'annuncio ufficiale mercoledì 7 giugno, giorno del suo 64esimo compleanno, con un video e un evento a Des Moines, Iowa, come riferisce la Cnn.