Venezuela, crolla una miniera d'oro: almeno 12 morti

Almeno 12 persone sono morte per asfissia a causa del crollo di una miniera d'oro nell'Amazzonia venezuelana. Il segretario alla Sicurezza del governo dello Stato di Bolívar, generale Edgar Colina Reyes, ha riferito che le autorità hanno trovato i corpi nella miniera di Isidora, situata nel comune di El Callao. Secondo il portavoce governativo, lo smottamento può essere stato provocato dalle forti piogge che hanno colpito la regione e che avrebbero finito per allagare la miniera.

"Morti per insufficienza respiratoria"

"Ad oggi, abbiamo 12 morti. Sono entrati in una miniera chiusa da tempo", ha detto all'AFP il segretario Colina Reyes, specificando che l'incidente è avvenuto mercoledì. "La miniera è stata allagata a causa delle piogge", che hanno privato i minatori dell'ossigeno. "Sono morti per insufficienza respiratoria", ha detto il generale, spiegando che sette corpi sono stati recuperati sabato e cinque venerdì.

Nel 2021 il crollo di una galleria in una miniera del settore aveva già ucciso una persona, e 34 persone erano state salvate. La ricerca dell'oro e l'estrazione illegale abbondano nel sud del Venezuela. I minatori lavorano spesso in condizioni difficili, gli incidenti sono frequenti e gran parte di questo settore è preda di bande criminali armate.