Venezuela, leader opposizione Capriles schiaffeggiato da una donna

Il leader dell'opposizione venezuelana, Henrique Capriles, è stato colpito al viso con uno schiaffo fa una donna durante un evento di campagna elettorale a Carabobo, nella zona centro-settentrionale del paese. Lo stesso Capriles ha condiviso su Twitter il video che mostra il momento in cui viene schiaffeggiato. “Abbiamo trovato un piccolo gruppo violento” ha scritto Capriles, per poi aggiungere: “Continueremo ad accompagnare i più poveri nelle loro comunità, denunciando il governo più nefasto che è passato attraverso il Venezuela e cercando un cambiamento politico contro il peggior governo della storia". In un altro tweet Capriles ha accusato "gruppi violenti comandati da Maduro e dal suo lacchè Rafael Lacava" (il governatore di Carabobo) di sabotaggio.

Le presidenziale del 2024 e l'esclusione dalle cariche pubbliche

Lo scorso marzo Capriles ha reso nota l'intenzione di candidarsi alle primarie di ottobre dell'opposizione venezuelana, nonostante a Capriles sia stato impedito di ricoprire cariche politiche nel 2017 per 15 anni quello che i critici hanno definito un giro di vite contro i dissidenti da parte del governo di Nicolas Maduro. Il governo ha affermato che coloro che sono esclusi non possono candidarsi fino alla scadenza del loro divieto, ma l'opposizione afferma che le decisioni fanno parte di una strategia del governo per reprimere il dissenso. Le elezioni presidenziali venezuelane sono previste per il 2024.