India, scontro fra treni: almeno 50 morti e oltre 300 feriti

È di almeno 50 morti e oltre 300 feriti il bilancio di un incidente ferroviario avvenuto nello stato indiano dell’Orissa, nell’est del Paese. Secondo le informazioni raccolte dal Divisional Railway Manager (DRM) di Kharagpur, lo Shalimar-Howrah Coromandel Express (12841) è deragliato alla stazione di Bahanaga intorno alle 18:51 in seguito alla collisione con un treno merci. Diverse le squadre di soccorso sul posto per le operazioni di ricerca.

Lo scontro

“Verso le 19, una dozzina di carrozze dello Shalimar-Chennai Coromandel Express sono deragliate vicino a Baleswar andando a finire sul binario opposto. Un treno proveniente da Yeswanthpur e diretto a Howrah si è schiantato contro quei vagoni provocando il deragliamento dei suoi 3-4 vagoni”, ha detto il portavoce delle ferrovie Amitabh Sharma. Il segretario capo di Odisha, Pradeep Jena, ha dichiarato che 132 feriti sono stati ricoverati nei centri sanitari di Soro, Gopalpur e Khantapada, mentre 47 persone sono state ricoverate al Balasore Medical College and Hospital.

Il tweet del primo ministro

“Angosciato per l'incidente ferroviario in Odisha. In quest'ora di dolore, i miei pensieri sono con le famiglie in lutto. Possano i feriti riprendersi presto. Ho parlato con il ministro delle Ferrovie @AshwiniVaishnaw e ho fatto il punto della situazione. Le operazioni di soccorso sono in corso sul luogo dell'incidente e viene fornita tutta l'assistenza possibile alle persone colpite", ha twittato il primo ministro indiano Narendra Modi.