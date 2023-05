Usa, bisonte bianco nato nel Wyoming: accade una volta su 10 milioni

È accaduto nel Bear River State Park di Evanston. L'esemplare pesa circa dieci chili ed è in buone condizioni di salute. L'animale è sacro per i nativi d'America

Al Bear River State Park, un parco che si trova a Evanston, nello Stato Usa del Wyoming, è nato un bisonte bianco , un fenomeno rarissimo che secondo la National Bison Association si verifica una volta su dieci milioni. Anche la madre, di nome Wyoming Hope, è un bisonte bianco di due anni ma in entrambi i casi, assicurano le autorità del Bear River State Park non si tratta di albinismo.

Per gli esperti il piccolo è in buona salute

Il sesso del piccolo bufalo non è stato ancora rivelato. Pesa circa dieci chili e, anche se è considerato di dimensioni piccole, gli esperti ritengono che sia in buona salute. Il bisonte bianco è anche un animale sacro per i nativi d'America ed ha ispirato diversi film, tra questi la pellicola western del 1977 diretta da J. Lee Thompson, "Sfida a White Buffalo", con Charles Bronson e Jack Warden.