Scoperti a Saqqara i due più grandi laboratori di imbalsamazione egizi

A Saqqara, in Egitto , sono stati scoperti i "due più grandi e completi laboratori di imbalsamazione" egizi mai rinvenuti finora". Lo ha annunciato il ministero delle Antichità egiziano specificando che un laboratorio era dedicato agli esseri umani mentre l'altro agli animali. Si trovano entrambi nella necropoli di Saqqara, situata a 30 chilometri a sud del Cairo, "una delle più grandi necropoli reali d'Egitto che ospita il più antico edificio in pietra della storia, la Piramide a gradoni di Djoser", spiega il ministero. Quest'ultimo ha anche annunciato la scoperta di "due tombe e di una collezione di manufatti", compiuta da una missione archeologica egiziana a Saqqara. Nel comunicato viene precisato che i due laboratori risalgono alla 30esima dinastia e al periodo tolemaico mentre le due tombe ricadono nell'Antico e nel Nuovo Regno.

I due laboratori



Il laboratorio esseri umani ha "una forma rettangolare ed è suddiviso all'interno in diverse stanze dotate di letti di pietra dove il defunto veniva adagiato per la mummificazione. Ogni letto è lungo due metri e largo 50 cm", si legge nella nota del ministero. Sono tutti e due "ricoperti di gesso e terminano con canali di scolo". Dentro ogni stanza del laboratorio è stata portata alla luce "una collezione di vasi di argilla, tra cui quelli utilizzati per la mummificazione, nonché una collezione di strumenti" e "vasi rituali". Anche l'altro laboratorio, quello destinato all'imbalsamazione di "animali sacri", ha "forma rettangolare" ed è "fatto di fango con pavimenti in pietra". È formato da un gruppo di stanze all'interno delle quali anche è stata trovata "una collezione di vasi di argilla e di sepolture per animali insieme a strumenti di bronzo utilizzati nel processo di mummificazione".