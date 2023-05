Qatargate, Eva Kaili rilasciata con condizioni. Era ai domiciliari

Mondo

Tra le persone coinvolte nello scandalo delle presunte mazzette del Qatar ad alcuni membri del Parlamento europeo c’è anche Eva Kaili, vicepresidente - destituita il 13 dicembre con 625 voti a favore - dell'Eurocamera. Ex giornalista, nata il 26 ottobre 1978 a Salonicco, in Grecia, la sua carriera politica è iniziata ad Atene per poi proseguire tra Bruxelles e Strasburgo. Ecco la sua parabola