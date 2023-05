Un uomo di Whitby ,una cittadina della contea del North Yorkshire, in Inghilterra, si è vestito da aquila per dissuadere i gabbiani dal rubare il cibo della gente sul lungomare. Corey Grieveson, 18 anni, lavora in un negozio di fish and chips locale e trascorre parte della sua giornata lavorativa spaventando i gabbiani. Grieveson ha detto che ha vissuto a Whitby tutta la vita e ama le aquile, quindi "è davvero il lavoro perfetto per me". Il giovane ha anche esortato i visitatori che mangiano vicino al porto a non dare deliberatamente da mangiare ai gabbiani (GUARDA IL VIDEO DELLA BBC).