Usa, guida ubriaco ma davanti alla polizia dà la colpa al cane

È stato fermato dalla polizia mentre guidava in evidente stato di ebbrezza e per discolparsi ed evitare la sanzione ha cercato di spostare il suo cane nel posto di guida. La tragicomica vicenda, riportata da diversa media americani, è avvenuta in Colorado. Alla scena ha assistito l'agente mentre si avvicinava all'auto: l'uomo ha piazzato l'ignaro animale al posto del guidatore per poi scendere, con nonchalance, dalla parte del passeggero. Quando il poliziotto gli ha chiesto quanto avesse bevuto, il fermato, chiaramente ubriaco, ha cercato di scappare ma è stato catturato dopo 20 metri. Dopo essere stato portato in ospedale per accertamenti, l'uomo, che aveva dei precedenti, è stato arrestato con l'accusa di guida in stato di ebbrezza, sotto stupefacenti e per ridotta capacità motoria.