Usa, bimbo sopravvive 2 giorni in un parco del Michigan mangiando neve

Si era perso mentre stava passeggiando in un parco del Michigan e ha vagato per i boschi due giorni prima di essere ritrovato dai soccorritori, sopravvivendo mangiando neve. Questa la storia a lieto fine di un bambino di otto anni originario del Wisconsin. Si trovava in campeggio con i genitori nel Porcupine Mountains Wilderness State Park ed è scomparso mentre stava camminando nel bosco con la famiglia alla ricerca di legna.