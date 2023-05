Corruzione, nuova direttiva Ue: pene più severe e cosa prevede

Innalzare la soglia minima della pena

Innalzare le soglie minime per le pene previste per la corruzione e l'ostruzione alla giustizia. Previste pene accessorie per i condannati per corruzione, come l'interdizione dai pubblici uffici e l'esclusione dall'accesso ai fondi pubblici, anche per le imprese. "Le pene per la corruzione all'interno degli Stati membri variano molto: si va da un minimo di tre mesi a un massimo di 15 anni" spiega la commissaria Ylva Johansson. "Chi commette questi crimini è interessato a nasconderli perché beneficia della prescrizione". La Commissione punta allora ad avere pene minime comprese tra i quattro e i sei anni di reclusione, in modo da dare alle forze di polizia gli strumenti adatti per combattere questi crimini.