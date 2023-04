Scacchi, il cinese Ding Liren è il nuovo campione del mondo

Il match è terminato oggi ad Astana, in Kazakhstan. Ding si è imposto nell'ultima delle partite di spareggio a tempo ridotto. Il cinese ha affrontato il russo Ian Nepomniachtchi dopo la rinuncia del detentore del titolo, il norvegese Magnus Carlsen

Il cinese Ding Liren, 30 anni, ha sconfitto il russo Ian Nepomniachtchi 2,5-1,5 nel tie-break finale del Campionato del Mondo Fide 2023, diventando il primo giocatore maschio cinese a vincere il titolo di campione del mondo di scacchi. La parte classica della partita si era conclusa ieri con un pareggio di 7-7. Nel rapido playoff, giocato ad Astana, in Kazakhstan, Liren ha vinto nella quarta partita a tempo ridotto dopo tre pareggi consecutivi.

Ding: “voglio andare a Torino a vedere la Juve”

Il neo campione del mondo di scacchi ha confessato in conferenza stampa di essere un tifoso bianconero e di voler presto andare in Italia ad assistere a una partita e tifare per la sua squadra del cuore. “Una delle prime cose che voglio fare ora è andare a Torino a vedere la Juventus” ha affermato Ding Liren.