Un lampo nei cieli di Kiev, nelle scorse ore, ha dato il via ad una serie di speculazioni e commenti sui social network. In un primo momento il capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Serhiy Popko, aveva spiegato che l'allarme aereo risuonato nella capitale e legato proprio al bagliore era dovuto alla "caduta di un satellite spaziale della Nasa". Poi, però, il portavoce dell'aeronautica ucraina, Yuri Ignat, ha affermato che il lampo visibile ieri in Ucraina e "anche in Bielorussia" è stato probabilmente causato da un meteorite. "Questo lampo è stato visto anche in Bielorussia. Pertanto, non è stato così facile trovare detriti. Penso che i servizi speciali si occuperanno di questo, ma forse questo corpo, un meteorite, è "bruciato nell'atmosfera".