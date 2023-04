Svizzera, prima volta all'asta scheletro di Tyrannosaurus rex

Per la prima volta in Europa viene posto all’incanto lo scheletro di un Tyrannosaurus rex. La casa d’aste Koller ha messo in vendita il reperto fossile ad un prezzo di circa 8,1 milioni di euro. Si tratta di un fossile originale ben conservato che vanta il 50,17% di materiale osseo originale. In particolare, esso si compone di tre eccezionali esemplari di tirannosauro rinvenuti tra il 2008 e il 2013 provenienti da Hell Creek e Lance Creek, nel Montana e nel Wyoming, negli Stati Uniti

Lo scheletro di Tyrannosaurux rex è datato 67 milioni di anni fa e ha un’altezza di 3,9 metri e una lunghezza di 11,6. La Svizzera sta creando un precedente non da poco, in quanto per la prima volta in Europa, andrà all’asta il fossile di un T-Rex, il gigante carnivoro che ha dominato la Terra per due milioni di anni.