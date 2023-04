Sbaglia casa, 16enne afroamericano ferito dal proprietario in Missouri

Il dibattito sulle armi da fuoco

Il caso di Kansas City, in Missouri, alimenta il dibattito sulle armi da fuoco facili ma solleva anche, ancora una volta, quello sul razzismo. Decine di persone sono scese in piazza in segno di solidarietà e di vicinanza per la famiglia del teenager colpito. "Riconosciamo la frustrazione che un caso come questo può causare. Riconosco la componente razziale di questo caso e riconosco e capisco i timori della comunità", ha detto il capo della polizia di Kansas City, Stacey Graves, evitando però di sbilanciarsi in conclusioni affrettate su una sparatoria motivata dal razzismo. "Al momento le informazioni che abbiamo non lo indicano ma le indagini sono in corso", ha spiegato. "Sono arrabbiato, non sarebbe mai dovuto succedere", ha aggiunto il sindaco Quinton Lucas. La maggior parte dei dettagli sull'accaduto sono stati diffusi dai legali della famiglia Yarl, fra i quali c'è Ben Crump, lo stesso avvocato che ha curato il caso di George Floyd. "Non ci sono scuse per rilasciare un sospettato armato e pericoloso che ha colpito un teenager disarmato e indifeso che suonava al suo campanello", hanno spiegato i legali. "E' andato alla casa sbagliata, a un isolato di distanza da dove erano i suoi fratelli", ha detto la zia del ragazzo, Faith Spoonmore, osservando come l'indirizzo giusto e quello sbagliato erano molti simili, Northeast 115th Street e Northeast 115th Terrace. Sentiti gli spari è stata una vicina dell'ottantenne bianco a chiamare la polizia. La donna è rimasta con Ralph in attesa dell'arrivo dei soccorsi. "Mi ha detto che era nella squadra di corsa del liceo e che suonava il clarinetto in un gruppo. E' un ragazzo forte - ha raccontato la donna. Un ragazzo molto coraggioso".