Francia, per le spedizioni di libri su Amazon tassa fissa di 3 euro

Il governo francese ha fissato i costi di spedizione per i libri acquistati su Amazon e le altre piattaforme digitali a un minimo di 3 euro. Il provvedimento entrerà in vigore il 7 ottobre per tutti gli ordini inferiori a 35 euro. Il decreto non riguarda, invece, gli ordini superiori o uguali a 35 euro, per i quali il prezzo minimo sarà di 0,01 euro.

In Francia 3500 librerie

L'obiettivo del governo è incoraggiare gli acquisti nelle librerie francesi, che costituiscono una delle reti più fitte al mondo: si stima che siano circa 3.500 nel Paese e che vendano circa la metà dei libri venduti in Francia. Questi negozi spesso non possono competere con i prezzi di distribuzione offerti dalle piattaforme digitali e in particolare da Amazon, che monopolizza gran parte del mercato. L'esecutivo giustifica la decisione dei 3 euro con l'aumento dell'inflazione nel Paese, oltre che con il rispetto della normativa europea sul libero mercato.