Ucraina, delfini in fuga dalla guerra divertono i bambini in Romania

Quattro delfini e tre leoni marini provenienti da Kharkiv

L'anno scorso, il delfinario ha ospitato quattro delfini e tre leoni marini insieme ai loro addestratori in fuga dai bombardamenti nella città ucraina orientale di Kharkiv. "Ora abbiamo più colleghi... colleghi e delfini ucraini", ha detto l'addestratrice rumena Mona Mandrescu. "Andiamo molto d'accordo, parliamo in qualche modo la stessa lingua. Ed è la cosa migliore che possa capitare ai nostri delfini". La Romania, infatti, è uno dei quattordici stati dell'Unione Europea che ospitano delfinari e animali marini in cattività. Il delfinario di Costanza, in particolare, ospita dal 2010 le femmine di delfino Ni Ni e Chen Chen. A Kharkiv, invece, il delfinario locale ha voluto spostare i propri delfini e leoni marini non appena sono iniziati i bombardamenti, lo scorso febbraio. I delfini Kiki, Maya, Marusia e Veterok ed i leoni marini Alex, Mary e Zosya erano stati ben presto trasferiti ad Odessa, dove hanno atteso per due mesi che le autorità rumene e ucraine completassero le varie pratiche burocratiche necessarie per portarli nell’Unione Europea. Gli animali sono arrivati a Costanza all'inizio di maggio dell’anno scorso e sono stati messi in quarantena per un mese prima di essere uniti ai due delfini già presenti nella struttura.

Una "bella famiglia"

All'inizio non è stata un’esperienza semplice, ha raccontato la caposquadra ucraina, Elena Komogorova. "Ma adesso siamo tutti ottimi amici", ha detto. Gli animali, tra l’altro, hanno iniziato a esibirsi insieme alla fine di giugno, nuotando con gli addestratori e saltando attraverso i cerchi. I leoni marini, invece, non hanno difficoltà ad interagire con il pubblico che visita la struttura. "Vogliamo che rimangano con noi il più a lungo possibile", ha detto il manager del delfinario, Iulian Calin. "Sono persone e delfini che lavorano sodo e vogliamo che stiano con noi perché formiamo davvero una bella famiglia".