Liguria, avvistamento di 70 delfini. Ricercatori: mai visti in 4 anni

Un avvistamento rarissimo, per il gran numero di esemplari presenti in acqua, avvenuto durante una regolare uscita in mare da parte dei ricercatori dell'associazione Delfini di Ponente che hanno scattato migliaia di foto ai cetacei per la loro identificazione

Oltre settanta esemplari di delfini tursiopi sono stati avvistati nelle acque della Liguria. I ricercatori dell'associazione Delfini del Ponente non sono riusciti a contarli tutti. Quando li hanno visti passare sotto i loro occhi, sono rimasti stupiti per quanti erano. "Ci trovavamo a circa un miglio dalla costa di Cervo - racconta Davide Ascheri, presidente dell’associazione ligure – in un attimo ci siamo resi conto che non erano soltanto un paio di delfini, erano tantissimi". Poi continua: "Ci siamo ritrovati nel gruppo più numeroso che avessimo mai avvistato in queste acque in oltre quattro anni di ricerca".