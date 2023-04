Usa Weekly News, Trump incriminato: martedì sarà in tribunale

11/18 ©IPA/Fotogramma

“Con me la guerra finirebbe in 24 ore” – Donald Trump ha ribadito che sarebbe in grado di mettere fine alla guerra in Ucraina “in 24 ore”, anche se non ha spiegato come. “Se non sarà risolta - ha detto a Fox News - la risolverò con Zelensky e Putin, è un negoziato facile da mettere in piedi, ma non voglio dirti in che modo perché non posso farlo. Ma è una cosa veramente facile, la risolverò in un giorno, farò fare loro la pace”. Il tycoon ha ribadito che i negoziati non potranno esserci prima di un anno e mezzo, quando ci saranno le elezioni per la Casa Bianca