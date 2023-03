Ucraina, Usa sostengono un tribunale speciale per i crimini russi

Gli Stati Uniti hanno espresso il loro sostegno alla creazione di un tribunale speciale per perseguire la Russia per il "crimine di aggressione" contro l'Ucraina, un'idea promossa dall'Unione Europea. "Crediamo che questo Tribunale Speciale dovrebbe essere radicato nel sistema giudiziario interno dell'Ucraina - ha detto il portavoce del dipartimento di Stato - e questo fornirebbe il percorso più chiaro per la creazione del nuovo tribunale e aumenterebbe le possibilità di chiamare a rispondere i responsabili".

L'annuncio

La dichiarazione del portavoce arriva dopo che l'ambasciatrice plenipotenziaria Usa per la giustizia penale globale, Beth Van Schaak, anche in un discorso pronunciato la notte scorsa ha annunciato che "gli Stati Uniti sostengono lo sviluppo di un tribunale internazionalizzato dedicato a perseguire il crimine di aggressione dell'Ucraina". La sede del tribunale dovrebbe essere in un altro Paese europeo, almeno all'inizio, per "rafforzare l'orientamento europeo desiderato dall'Ucraina".