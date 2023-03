12enne uccisa in Germania, ipotesi vendetta dopo una presa in giro

"Luise le prendeva in giro, potrebbe essere una vendetta". Questa l'ipotesi che prende piede dopo il ritrovamento del cadavere della 12enne. Non una parola sul motivo del crimine da parte della polizia. L'età delle due adolescenti, che hanno confessato, non permette in Germania la perseguibilità penale

Luise, la ragazzina tedesca di 12 anni uccisa e trovata in un bosco vicino casa, è stata attirata in una trappola e accoltellata per aver preso in giro una compagna di scuola. Questa è l’ipotesi più accreditata dagli inquirenti tedeschi dopo la confessione dell’omicidio da parte di due amiche della vittima, due adolescenti come lei di 12 e 13 anni.

Ancora non è chiaro il movente del delitto, ma col passare delle ore e l’approfondimento delle indagini prende sempre più piede l’ipotesi che a spingere le due ragazzine ad uccidere Luise potrebbe essere stata una vendetta per una presa in giro della giovane vittima nei confronti di una delle altre bambine. L’unica cosa confermata finora è che le due giovanissime hanno confessato l'assassinio. Le due bambine hanno sollevato i sospetti degli inquirenti perché le loro prime dichiarazioni contraddicevano quelle di altri testimoni. Durante un secondo interrogatorio alla presenza dei tutori e uno psicologo, hanno ammesso l’atroce delitto. Sotto choc la Germania e la comunità di Freudenberg, cittadina sul confine tra il Nordreno-Vestfalia e la Renania-Palatinato dove è avvenuta la tragedia . “Dopo oltre 40 anni di servizio, questo caso mi lascia senza parole” ha dichiarato Juergen Sues, vicepresidente della questura locale. Le ragazzine accusate sono così giovani che non potranno neanche essere incriminate. La legge tedesca prevede la possibilità di perseguire penalmente un minore a partire dai 14 anni.

La scomparsa

Luise ha trascorso il sabato pomeriggio con la sua migliore amica, nei pressi della sua città, Freudenberg. Il giorno dopo, la studentessa di 12 anni è stata ritrovata morta vicino ad un sentiero per biciclette, al di là del confine con la Renania-Palatinato. Il cadavere è stato scoperto a due km da casa ma in direzione opposta alla strada che Luise avrebbe dovuto percorrere per tornare dai suoi genitori. Ad ucciderla con diverse coltellate sono state due sue amiche, due ragazzine come lei di 12 e 13 anni. L'arma del delitto non è stata ancora rinvenuta, ma solo ipotizzata tramite l'autopsia. Per gli inquirenti non ci sono altre persone sospettate per la morte di Luise e, soprattutto, non si ipotizza alcun coinvolgimento di adulti. Le due bambine si troverebbero attualmente in una struttura protetta dell'Ufficio per i minori.