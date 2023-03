Francia, il Senato adotta la contestata riforma delle pensioni

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato sulle notizie dal mondo Il Senato francese, a maggioranza di destra, nella serata di sabato 11 marzo ha adottato la contestata riforma delle pensioni. I voti a favore sono stati 195, quelli contrari 112. Il via libera del Senato al testo - che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni - è arrivato dopo dieci giorni di acceso dibattito e alla fine di una nuova giornata di proteste. “È stato fatto un passo importante", ha commentato la premier Elisabeth Borne con l'Afp. Giovedì prossimo è previsto il voto, che si attende più serrato, all'Assemblea Nazionale. "Esiste una maggioranza in Parlamento" per votare la riforma, ha assicurato Borne. Anche all'Assemblea Nazionale il governo conta sui voti della destra per approvare il testo.

Le proteste

Intanto, mentre il Senato adottava la riforma, nelle piazze francesi andava in scena la settima giornata di proteste. Si sono registrati tafferugli a margine delle manifestazioni. A Parigi sono stati segnalati scontri fra gruppi di persone con il volto coperto e la polizia, che si è adoperata per mantenere questi nuclei violenti lontano dal grosso dei manifestanti. Lungo il percorso da place de la République alla Bastiglia ci sono state vetrine infrante, danni in un negozio di motociclette, pensiline distrutte e numerosi lanci di oggetti, in un caso non soltanto contro la polizia ma anche contro un gruppo di sindacalisti. La prefettura ha fatto sapere che i fermi sono stati 26, leggermente in aumento rispetto alle precedenti manifestazioni. Nelle oltre 200 città francesi dove si svolgono le proteste, la partecipazione ai cortei è in calo rispetto alla giornata di martedì scorso. Tafferugli sono stati segnalati anche a Nantes, nella Francia occidentale.