Egitto, scoperto un nuovo corridoio nella piramide di Cheope

Nuovi scavi in Egitto potrebbero aver portato alla scoperta più importante del secolo. Un nuovo corridoio, "un tunnel di 9 metri" di lunghezza e "2,10 di larghezza", è stato ritrovato all’interno della grande e famosa piramide di Cheope. Il passaggio è situato "dietro l'entrata principale" e la scoperta è stata annunciata dall'archeologo-star egiziano Zahi Hawass in una conferenza stampa tenuta al Cairo per illustrare i risultati del progetto "Scanpyramids". "Credo che questa" che "abbiamo oggi possa essere la scoperta più importante del secolo", ha sostenuto l'ex ministro delle Antichità egiziano anticipando gli annunci attesi per oggi da parte delle riviste "Nature" e "Ndt & E International".

Tomba di Cheope forse sotto al corridoio

L’archeologo egiziano, parlando della nuova scoperta nella piramide egiziana, ha dichiarato: "Crediamo che qualcosa sia nascosto sotto quest'area". Premettendo che "questa è solo la mia opinione", Hawass ha sostenuto che "la tomba di Cheope dovrebbe essere sotto quel tunnel". Il sarcofago del faraone Cheope non è infatti stato ancora trovato e gli archeologi ritengono che potrebbe trovarsi in una stanza sotterranea ancora non scoperta. L'annuncio è stato dato durante la conferenza in cui il coordinatore e manager del progetto di ricerca "Scanpyramid" in corso dal 2015, Hany Helal, ha spiegato che la cavità è stata filmata da una sonda giapponese, una sorta di "endoscopio" introdotto attraverso una fessura di pochi millimetri. Sul sito dedicato alla ricerca è disponibile un video che illustra il lavoro dei ricercatori con immagini tridimensionali e illustrazioni che permettono di capire la struttura interna della piramide.