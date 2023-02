Lufthansa, in tilt i sistemi informatici. Caos nei voli

Lo ha confermato la compagnia tedesca all'Ansa. Al momento non è ancora possibile stabilire con precisione il numero di voli colpiti dai problemi. L'ente per la sicurezza del trasporto aereo ha chiuso le piste di atterraggio all'aeroporto di Francoforte

Massicci problemi ai sistemi informatici che stanno provocando caos nei voli. Questa la situazione che sta riguardando Lufthansa, come confermato anche all’agenzia Ansa. La compagnia tedesca, al momento, non ha potuto segnalare con precisione il numero di voli colpiti. Secondo Spiegel, però, sarebbero coinvolte dal guasto tutte le linee dell’azienda. In particolare, sono stati colpiti i sistemi di check-in e imbarco, causando massicci backup di aeromobili e passeggeri. "Attualmente le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa sono interessate da un'interruzione informatica", ha twittato la compagnia. "Questo sta causando ritardi e cancellazioni di voli. Ci rammarichiamo per i disagi che questo sta provocando ai nostri passeggeri".