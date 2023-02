Usa, oggetto in volo non identificato abbattuto sopra l'Alaska

Un caccia F-22 dell'aviazione Usa ha abbattuto ieri un oggetto non identificato che volava in alta quota a nord dell'Alaska. Lo ha reso noto la Casa Bianca. E' il secondo abbattimento dopo quello del "pallone spia" cinese che aveva attraversato gli Stati Uniti, dopo essere arrivato dal Canada, ed era stato colpito da un jet, una volta arrivato sull'Atlantico. A bordo, secondo il pilota del caccia che lo ha colpito, non c'era nessuno. L'abbattimento è avvenuto alle 13:45 ora di Washington (le 19:45 in Italia).

Oggetto delle dimensioni di una piccola auto

Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale per la Casa Bianca, John Kirby, ha tenuto a sottolineare che non è chiaro quale fosse il compito del "velivolo" e non ha fornito dettagli

sulla tipologia, ma ha spiegato che è stato abbattuto perché, volando a più di dodicimila metri di altitudine, poteva rappresentare una minaccia per gli aerei commerciali. "Il presidente Biden ha ordinato l'abbattimento dell'oggetto", ha aggiunto Kirby. L'oggetto era molto più piccolo del pallone-spia intercettato la scorsa settimana e abbattuto sabato al largo della South Carolina. "Era della dimensione – ha spiegato - di una piccola auto. Non sappiamo a chi appartenesse, se fosse di proprietà statale o di una corporation. Non conosciamo quali fossero gli obiettivi".