Canada, niente Giorno della Marmotta: Fred è morto nella tana

L’esemplare protagonista della cerimonia è stato trovato senza vita nel suo rifugio in Val-d'Espoir, Quebec. Secondo la ricostruzione degli esperti, il roditore - che aveva nove anni - potrebbe essere morto a fine autunno o inizio dicembre. Negli Stati Uniti, invece, la marmotta Phil ha previsto sei settimane in più di inverno

Niente Giorno della Marmotta in Canada. Ieri, nella giornata dedicata alla festività che si celebra negli Stati Uniti e in Canada ed è incentrata sul risveglio metaforico di un esemplare di marmotta monax, il celebre esemplare di nome Fred è stato trovato morto nella sua tana. La tradizione vuole che se la marmotta emerge dal suo rifugio e non riesce a vedere la sua ombra perché il tempo è nuvoloso allora l'inverno finirà presto. Se invece scorge la sua ombra perché è una bella giornata, l'inverno si prolungherà di sei settimane.

La scoperta in Canada

approfondimento

Giorno della marmotta: cos'è e dove si celebra

C'era attesa in Val-d'Espoir, Quebec, per la cerimonia che ogni anno vede il risveglio del roditore. Dopo quaranta minuti di canti e danze a pochi metri dal rifugio di Fred, con centinaia di persone in attesa e le troupe televisive pronte a riprendere il risveglio, qualcuno degli organizzatori ha cominciato a insospettirsi perché la marmotta non usciva dalla tana. Dopo un controllo, la scoperta: Fred era morto. “La marmotta non aveva segni vitali”, ha commentato brevemente l'organizzatore dell'evento. Secondo la ricostruzione degli esperti, il roditore - che aveva nove anni - potrebbe essere morto a fine autunno o inizio dicembre.